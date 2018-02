Fietstocht stopt na 20 jaar 21 februari 2018

De fietstocht V-Route, een vaste afspraak op 15 augustus, wordt vanaf 2018 niet meer georganiseerd. Er waren achttien edities in handen van het V-Route comité, terwijl de laatste twee edities door vereniging De Vlaemsche Stooringhe in goede banen werd geleid. "We vinden niet genoeg sponsors, waardoor het niet langer evident is om het evenement financieel rond te krijgen", zegt Dimitri D'Hondt, voorzitter van De Vlaemsche Stooringhe. De beborde route zélf van 25 kilometer of 12 kilometer voor kinderen blijft wél bestaan. Er zijn zelfs nieuwe flyers voor fiets-, loop- en wandelliefhebbers. Info: www.v-route.be. (LPS)