Fietsroute herdenkt WO I 23 mei 2018

Lost Trails, een fietsroute van 57 kilometer van Waregem naar Oudenaarde en terug, is officieel geopend. Wie het traject volgt, passeert langs plaatsen die een rol speelden tijdens de laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog. Voorbeelden zijn de Spitaalbossen waar hevig gevochten werd en de Koppenberg, waar de Duitsers een militair oefenterrein hadden. Er zijn ook bezienswaardigheden onderweg zoals het bezoekerscentrum Hippo.War in de Gaverbeekhippodroom. De Lost Trails-fietsroute afhalen kan in de stadswinkel in winkelgalerij Het Pand in Waregem. Alle Waregemse fiets- en wandelroutes zijn sinds kort ook digitaal beschikbaar, in tal van formaten: waregem.routeyou.com. (LPS)