Fietsers manifesteren voor (betere) fietspaden 04 september 2018

02u25 0

Zo'n 30 fietsers manifesteerden maandagavond nabij het station, op initiatief van sp.a. "Er zijn te veel straten die geen fietspad hebben, in de smalle nieuwe Noorderlaan is dat ronduit onveilig", zegt kopman Tom Demunter.





"De bedoeling is dat gemotoriseerd verkeer er achter fietsers blijft, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet. En weinig automobilisten houden zich er aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Er komt wel een fietsstraat in de Noorderlaan, maar zonder controle werkt het niet. Dat stellen we in de fietsstraat in de Groene Wandeling reeds vast, waar gemotoriseerd verkeer blijft doorvlammen." Sp.a pleit verder onder meer voor beter onderhouden fiets- en voetpaden.





(LPS)