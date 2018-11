Fietsenmaker Roger na 70 jaar met pensioen 10 november 2018

02u22 0 Waregem Hij wilde tot zijn 90ste levensjaar werken. Maar rugproblemen dwingen Roger Bostoen (86) om na 70 jaar te stoppen, als fietsenmaker. "Mijn vrouw stond tijdens het werken achter mij, om te voorkomen dat ik zou omvallen", zegt hij.

Roger Bostoen werd bijna twee jaar geleden voor het eerst geopereerd aan de rug. "Ik viel op een dag 's ochtends zomaar door mijn benen, wellicht door slijtage, niemand die goed weet waarom", zegt hij met tranen in de ogen. "Een lange revalidatie volgde. Het duurde acht maanden voor ik weer kon stappen. Blijven werken als fietsenmaker en -hersteller gaat echt niet. Als ik val, raak ik niet meer recht. Ik zal het sociaal contact met de klanten missen." Zo'n 40 omwonenden, vrienden en familieleden woonden een afscheidsfeest bij, in zijn atelier en winkel in de Groene Wandeling 62 op het Gaverke. Fietsen Roger Bostoen ligt er naast een fiets- en voetgangersbrug over de Expresweg (N382). "Ik zorgde er zelf voor dat die brug er kwam, anders dreigde mijn zaak dood te bloeden", vertelt hij. Roger was pas 16 jaar, toen hij voor het eerst aan fietsen sleutelde. Hij koerste ook negen jaar, met kleppers zoals Rik Van Looy en wijlen Jef Planckaert en Armand Desmet. En hij combineerde zijn fietsenzaak de eerste jaren met het 's nachts ronddragen van kranten zoals Het Laatste Nieuws en allerlei tijdschriften, tot in Avelgem.





Geen goedkope brol

Zijn laatste fietsen, dat waren er nog zo'n 35, zijn dinsdagnamiddag openbaar verkocht in café 't Fonteintje in Beveren-Leie. Het atelier en de winkel zijn ook van de hand gedaan. "Er komt daar een soort antiquair", vertelt Roger Bostoen. Toen hij destijds begon, waren er nog achttien fietsenmakers in Waregem. "Nu zijn er nog een vijftal", vertelt hij. "Je moet tegenwoordig groot worden als fietsenzaak, anders kan je niet concurreren met groothandels. Ik leerde de stiel van een vakman in Kortrijk, wijlen wielrenner Marcel Kint. Wij maakten onze fietsen zélf en waren altijd met sterk materiaal bezig, geen goedkope brol. Nu worden fietsen vaak in een doos thuis geleverd, aan lage prijzen. En als zo'n fiets defect is, dumpen de mensen die op een stort en kopen ze gewoon een nieuwe. Boks daar maar eens tegenop als ambachtelijk fietsenmaker", stelt hij. Wie naar Fietsen Bostoen ging, kocht er klassiekers zoals retro Groene Leeuw racefietsen. Je kon er ook bromfietsen van Motobécane en Vespa op de kop tikken. De klanten kwamen tot ver buiten Waregem. Roger Bostoen was ook jarenlang bekend als boksscheidsrechter. En wat nu? "Misschien nog wat reisjes dicht bij huis, we zien wel hoe het loopt", besluit Roger, die gehuwd is met Marleen Claeys (84). Ze hebben drie dochters. (LPS)