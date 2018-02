Fietsbrug over Expresweg dicht 14 februari 2018

Aannemer Tibergyn voert deze week herstellingswerken uit op de fietsbrug over de Expresweg (N382), tussen de Groene Wandeling en de Waterstraat in Waregem. Er komt ook een nieuwe leuning op de brug.





De werken zijn vervroegd om ze met de krokusvakantie te laten samenvallen, zodat de schoolgaande jeugd niet te hard getroffen wordt, want er moet ver en op drukke wegen omgereden worden. De brug is deze week zowel voor voetgangers als voor fietsers dicht. Er is voor wie uit de richting van Desselgem komt een omleiding via de Tapuitstraat en Desselgemseweg naar de Pijkstraat. Wie uit de richting van Waregem komt, wordt omgeleid via de Roterijstraat en Gentseweg naar de Tapuitstraat. (LPS)