Feest in Baron Casier tot 3 uur 's nachts 25 augustus 2018

02u40 0

Op zoek naar nieuwe plekjes om uit de bol te gaan? Blijf na Ename Music vanavond en maandagavond in het park Casier hangen aan het beschermd kasteel van bar-bistro Baron Casier. De uitbaters pakken op hun terras uit met dj-muziek. Er is plaats voor 300 feestvierders. Het feest gaat tot 3 uur door. Niet om de cafés op de Markt te beconcurreren, maar wel om te tonen dat er meer locaties zijn dan de Markt alleen. Wie extra wil genieten, kan bij de uitbaters hoge tafels reserveren met een arrangement met drankjes en hapjes, op het balkon. Meer informatie op www.baroncasier.be.





Vaste waarde: Jaarmarkt in centrum

Shoppers kunnen komende maandag met tienduizenden hun hartje ophalen tijdens de Jaarmarkt. De Stationsstraat, Stormestraat en deels de Holstraat, de Markt en winkelcentrum Het Pand zijn vanaf 14 uur het decor voor een namiddag winkelen en bijpraten met hapje en drankje. Handelaars en marktkramers zetten hun beste beentje voor. Het stadscentrum is dan volledig verkeersvrij. Ook de kinderen zullen zich niet vervelen, want de Koerse Foor is ook tijdens de Jaarmarkt gewoon open vanaf 15 uur.