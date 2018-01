Extra tickets voor Geubels 27 januari 2018

Vlaanderens droogste komiek Philippe Geubels komt naar een tot schouwburg omgebouwde evenementenhal Expo, met zijn avondvullende voorstelling 'Bedankt voor alles'. De drie voorstellingen op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 maart waren in een mum van tijd uitverkocht. "Maar door de zaal in Expo te herschikken, kunnen we de capaciteit optrekken. Wie dus naast een ticket greep, krijgt nu alsnog een nieuwe kans om te genieten van de leuke voorstelling", zegt Joost Van de Kerkhove van CC De Schakel. De extra tickets gaan op maandag 29 januari vanaf 9 uur in verkoop op www.ccdeschakel.be. (LPS)