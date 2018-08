Expresweg eindelijk weer open 25 augustus 2018

Het agentschap wegen en verkeer (AWV) liet tijdens de zomermaanden de drukke Expresweg (N382) in Waregem vernieuwen. De werken zijn voorbij. De Expresweg is sinds gisterennamiddag weer volledig open voor verkeer, wat een uitstekende zaak is voor de bezoekers van de Koerse Feesten. Het onderhoud was nodig omdat de rijweg versleten was, onder meer door spoorvorming. De rotonde tussen de Bieststraat en Vredestraat is vervangen door een kruispunt met voorsorteerstroken en verkeerslichten, waardoor het verkeer vlotter zou moeten verlopen. Er is nu tot slot ook een fysieke afscheiding tussen het fietspad en de rijbaan, waardoor de veiligheid van de fietsers verbeterd is. (LPS)