Expo ontvangt Gin Fest 02 juni 2018

Expo ontvangt vandaag 2 juni van 13 tot 21 uur de tweede editie van Gin Fest. Er is met 21 standhouders een grote variëteit. Toppers genoeg zoals Tastings, die drie uitzonderlijke gins voorstelt: Crafters London op basis van 38 met de hand geplukte kruiden uit Estland, Crafters Aromatic met een combinatie van 12 aromatische kruiden en een met gin gevuld eiken gedestilleerd vat waar vroeger kruidenlikeur op zat. Er worden nieuwe gins voorgesteld, terwijl er ook workshops zijn, zoals cocktails shaken op basis van gin. En er is een stand met mocktails of alcoholvrije cocktails. De toegang is gratis. Meer info staat op de Facebookpagina Gin-fest Waregem. (LPS)