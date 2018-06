Expo herdenkt bombardement station 08 juni 2018

Het station in Waregem werd op het einde van de Eerste Wereldoorlog door terugtrekkende Duitsers gedynamiteerd. De Statievrienden herdenken dat 100 jaar later met een driedaagse expo in OC De Bilkhage in de Lavendellaan. Zo wordt vandaag vrijdag 8 juni om 19.45 uur een legomaquette van het station uit 1888 onthuld, door Kürt en Kenny Dhaene. Op zaterdag 9 juni zijn er onder meer leuke stationspuzzels te krijgen. Op zondag 10 juni kan je bijvoorbeeld tussen 15 en 17 uur een ritje meepikken met paardentram en gids om zo tien mooie plekjes in Waregem te ontdekken. Een ritje kost 3 euro. Info over het volledige programma: facebook/statievrienden of www.bloggen.be/statievrienden.





(LPS)