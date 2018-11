Ex ontvoerde kindje, nu krijgt papa hoederecht MAN MOEST 14 UREN RIJDEN NAAR SLOVENIË OM DOCHTER (6) TE ZIEN ALEXANDER HAEZEBROUCK

17 november 2018

02u25 0 Waregem Franky Vanbrabant (56) uit Desselgem slaakte gisteren een zucht van opluchting. Een rechter in Slovenië heeft zijn dochtertje (6) aan hem toegewezen. Sinds enkele maanden reed Franky elke week op en af naar Ljubljana, een tocht van 28 uren, om haar anderhalf uur te zien bij zijn Sloveense ex.

"Mijn advocaat belde me gisteren op om het goede nieuws te melden", vertelt Franky Vanbrabant (56) uit Desselgem. "Binnen de acht dagen moet Louise terug in België zijn. Dit is een enorm grote opluchting, want ik had deze uitspraak eigenlijk niet meteen verwacht. Mijn ex-echtgenote probeerde de rechter te overtuigen dat ik Louise sloeg. Volledig onterecht." De ellende van ondernemer Franky Vanbrabant begon in december vorig jaar.





Bezoekregeling

Zijn Sloveense ex-echtgenote Julija ging er plots vandoor met hun dochter. Maandenlang liet ze niets van zich weten. Franky stapte naar de politie en spande ook in Slovenië een rechtszaak aan van zodra hij wist dat Julija bij haar moeder in Slovenië verbleef. Sinds juni kon Franky een bezoekregeling bekomen. Hij mocht zijn dochter één keer per week, op donderdag, anderhalf uur zien in een sociaal huis. Uiteindelijk reed Franky zo'n 17 keer elke week op en af naar Ljubljana. Heen en terug zo'n 28 uur rijden, ritten die Franky in één stuk doorreed. "Dat waren enorm lange en lastige ritten ja, maar er was geen andere mogelijkheid om mijn dochter te zien. De laatste keer dat ik Louise heb gezien was anderhalve week geleden. Toen is ze zes dagen bij mij geweest in mijn B&B die ik uitbaat in Kroatië. Dat was heel fijn. Ik ben toen zelfs 's avonds nog met mijn dochter en mijn ex-vrouw gaan eten, we hebben toen goed gebabbeld. Alleen bleek op de rechtbank nadien dat ze meteen na die zes dagen naar de dokter is gestapt. Louise had een blauw plekje op haar benen van rond te springen, maar ze wilde daarmee aantonen dat ik Louise sloeg. Ze is tot alles in staat."





Franky hoopt nu dat de ellende snel voorbij is. "Julija heeft nu acht dagen om Louise naar België te brengen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze die uitspraak ook nakomt. Louise ging hier naar school en haar hele leven was hier tot haar moeder haar plots ontvoerde naar Slovenië. Pas op, ik wil nu ook een goeie omgangsregeling vinden. Louise moet haar moeder ook blijven zien natuurlijk. Een kind heeft beide ouders nodig." Voor Franky kan Louise niet snel genoeg in België zijn. "Je denkt dat je de hele situatie overdag wel van je af kan zetten, maar dat is niet zo. Voor het eerst in een lange tijd heb ik vandaag weer een liedje meegezongen in de auto", lacht Franky.