Esther geeft de fakkel door als directeur van CC De Schakel Joyce Mesdag

11 december 2018

Esther Maas (39) geeft na 13 jaar als directeur van Cultuurcentrum De Schakel in Waregem de fakkel door aan Dave Van Robays (42). De uitbreiding van het CC dat er zit aan te komen, wordt meteen zijn eerste grote uitdaging.

Dat het een mooie en afwisselende job is waar Dave aan begint, daar is Esther van overtuigd. “Je tekent de artistieke lijnen uit van De Schakel, houdt het CC financieel gezond, zorgt dat de 21 personeelsleden hier graag werken,… Als eindverantwoordelijke ben je echt het gezicht van De Schakel”, zegt Esther. “Het is niet dat ik mijn job niet meer graag doe, maar na 13 jaar op dezelfde bureaustoel, was ik echt eens toe aan iets anders. Ik ga werken bij de Roeselaarse danser Alexander Vantournhout, om er een compagnie rond zijn persoon op te bouwen.”

Dave start op 7 januari. Op dit moment is hij nog programmator podiumkunsten bij De Factorij, het CC in Zaventem. “Directeur worden van een CC is uiteraard een mooie kans. Dat De Schakel dan nog eens dichter bij mijn woonplaats Gent ligt dan mijn huidige werkplek, is een aangename extra. In tegenstelling tot CC De Factorij, dat nog maar twee seizoenen draait, heeft De Schakel een sterke traditie opgebouwd.” “Toen De Schakel openging in 1972 was het het vijfde CC in Vlaanderen”, zegt Esther.

Esther blikt met tevredenheid terug op de voorbije 13 jaar in De Schakel. “De grootste projecten waar ik aan mee heb helpen schrijven? De programmatie voor het feestjaar ‘40 jaar De Schakel’, in 2012, en recentelijk nog het cultuuraanbod rond de opening van de Zuidboulevard. De meeste voldoening haal ik echter uit een aantal kleinere projecten. Toen ik hier pas aan de slag was, hebben we dansvoorstellingen georganiseerd in vier Waregemse huiskamers, dat vond ik echt leuk om te doen. Het festival Kerekewere vorig jaar staat ook tussen mijn persoonlijke toppers, en ook het concept ‘Biblab’ dat we in de leegstaande bib lopen hebben, zal tussen m’n mooiste herinneringen blijven.”

Er staat Dave meteen een knoert van een uitdaging te wachten, met de nakende uitbreiding van De Schakel. Nu de nieuwe bib open is, staat het deel van het gebouw waar de bib vroeger in gehuisvest was, immers leeg. “Het is de bedoeling dat De Schakel die ruimte zal innemen. In het ontwerp zal vooral plaats gemaakt worden voor extra kantoorruimte, want de nood is op dat vlak het hoogst, en er wordt ook gedacht aan een bar met ruime openingsuren. Er is in het verleden al sprake van een tweede theaterzaal geweest, maar het ziet er meer en meer naar uit dat daar onvoldoende ruimte voor beschikbaar zal zijn.”

Er is al héél lang sprake van een uitbreiding van De Schakel. “Het voelt wat vreemd inderdaad, dat ik vertrek net nu die uitbreiding eindelijk concreet wordt. Maar het is wel positief dat ik De Schakel kan achterlaten in de handen van Dave, op het moment dat er een nieuw verhaal geschreven wordt.” “Dat cultuur belangrijk is in Waregem, en dat het de moeite is om er in te investeren, op die nagel zal ook ik de komende jaren blijven kloppen”, zegt Dave. “Ik zal ervoor ijveren dat de uitbreiding zeker een feit is voor het 50-jarig bestaan van De Schakel in 2022.”