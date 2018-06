Essevee breekt wereldrecord zitbal-koppen 23 juni 2018

02u27 0 Waregem Omdat het niet altijd ernstig moet zijn, volgend leuk bericht voor de fans van SV Zulte Waregem. Middenvelder Sander Coopman (23) uit Geluwe en de Nederlands-Engelse verdediger Sandy Walsh braken in het Regenboogstadion het wereldrecord zitbal-koppen.

Dat was gisterenavond te zien op de VTM KIDS-zender Kadet, in het programma Vollenbak WK met vlogger Michiel Callebaut als presentator. Profvoetballers Sander Coopman en Sandy Walsh zijn het niet gewoon om met zo'n grote bal te koppen, maar toch slaagde het duo er verrassend in om het wereldrecord te verbreken. Ze kopten liefst zestig keer naar elkaar en deden dat binnen een vooraf vastgelegde maximumtijd van dertig seconden.





Guinness Book

Ze verdienen zelfs een vermelding in het Guinness Book of Records. Waar het officiële record nog altijd op naam staat van AJ3-YouTuber Andy Castell uit Londen en zijn vriend Charlie Morley. Zij kopten 57 keer naar elkaar met een zitbal, in 2016. Ook de Britse tennisspeelster Heather Watson en de gewezen Nederlandse profvoetballer Patrick Kluivert kunnen er trouwens wat van. Zij kopten 33 keer naar elkaar in de maximumtijd van dertig seconden, in 2014. Maar de allerbeste zitbal-koppers zijn dus Essevee-voetballers Sander Coopman en Sandy Walsh. Hoog tijd dat ze de mensen van het Guinness Book op de hoogte brengen van hun stunt.





(LPS)