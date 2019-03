Eregemeenteraadslid Raf Deblaere overleden Peter Lanssens & Philippe Moerman

18 maart 2019

13u41 2 Waregem Raf Deblaere (84) is op donderdag 14 maart onverwacht thuis overleden. Hij was 36 jaar actief in de politiek: eerst als gemeenteraadslid in Sint-Eloois-Vijve van 1970 tot 1976 en na de fusie van steden en gemeenten ook als raadslid in Waregem, tot 2006.

Raf verdedigde met hart en ziel de belangen van Sint-Eloois-Vijve en van de middenstanders. Hij was eerst lid van de toenmalige politieke partij Eendracht en daarna van de toenmalige oppositiepartij VLD. Hij zal door veel mensen herinnerd worden als een harde werker, gentleman en financieel expert. Hij stichtte zakenkantoor Deblaere in Sint-Eloois-Vijve en was verder erevoorzitter van de Vijfse Middenstand. Raf Deblaere kreeg een burgerlijke medaille eerste klasse en was ridder in de orde van Leopold II. De uitvaart vindt plaats op donderdag 21 maart om 10.30 uur in de Sint-Eligiuskerk, op het Sint-Elooisplein in Sint-Eloois-Vijve.