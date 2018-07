Elize (12) schildert voor kankeronderzoek KUNSTWERKJES VOOR GOEDE DOEL NA OVERLIJDEN OPA JOYCE MESDAG

14 juli 2018

02u36 0 Waregem Elize Devos (12) uit Desselgem verkoopt 17 eigen kunstwerkjes ten voordele van de vzw Oigo, een organisatie die zich inzet voor kankerpatiënten. Ze doet dat ter nagedachtenis van haar opa Ruddy Devos, die vorig najaar de strijd tegen kanker verloor.

Het gezin van Elize moest in november vorig jaar afscheid nemen van 'opa Bissegem'. Een jaar lang heeft Ruddy gevochten tegen darmkanker. "Van bij het begin was duidelijk dat het om een heel agressieve vorm van kanker ging", vertelt zijn zoon Stijn, de papa van Elize. "Maar hij had goeie moed dat hij er terug bovenop zou komen, en hij werkte kranig zijn hele reeks zware chemobehandelingen en bestralingen af. Vorige zomer werd echter duidelijk dat hij het niet zou halen. In november is hij overleden."





Het afscheid van opa Bissegem vormde een zware klap voor zijn familie. "Mijn vader stond altijd klaar om mijn gezin en dat van mijn zus te helpen", zegt Stijn. "Zijn pensioen, dat eigenlijk nog maar amper gestart was, zou grotendeels in het teken staan van de kleinkinderen." Het was echt een hele lieve opa", zegt Elize. "Hij zorgde altijd voor plezier op onze familiefeestjes. Ik mis hem heel hard. Toen hij er niet bij was met Kerstmis op familieweekend bijvoorbeeld, of op mijn Plechtige Communie."





Verdriet kwijt

"Elize heeft het erg moeilijk gehad toen mijn vader is overleden", zegt Stijn. "Ze is heel graag creatief bezig, en we merkten dat ze haar verdriet wel kwijt kan in de kunstwerkjes die ze tekent en schildert."





De talloze acties in het kader van de Warmste Week inspireerden Elize om óók iets te doen voor het goede doel. "Ik wil graag wat centen inzamelen voor een goed doel dat zich inzet voor kankerpatiënten. Op die manier kunnen andere mensen misschien wél geholpen worden, en kunnen we ervoor zorgen dat familieleden van andere kankerpatiënten niet zoveel verdriet moeten hebben als wij."





"Wij waren meteen gewonnen voor het idee, en zijn natuurlijk heel fier op Elize dat ze hier zelf mee op de proppen is gekomen", zegt haar mama Els Vanlancker. Smileys blijken toch wel een rode draad te zijn in de kunstwerkjes van Elize. "Geen toeval, want Elize is echt wel het zonnetje in huis", zegt papa Stijn. "Bovendien hebben we ondervonden hoe belangrijk het is om positief te blijven, ook in de donkerste dagen. Positivisme is al de helft van het genezingsproces."





Oigo

De kunstwerkjes van Elize worden verkocht via Oigo, de vzw die zich inzet om het comfort van kankerpatiënten te verbeteren. De veiling start op maandag 23 juli, en loopt tot vrijdag 14 september. Meer info vind je op https://wandelenvooroigo.weebly.com/.