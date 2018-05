Eindelijk meer rijstroken op Expresweg HANDELAARS WEL MISNOEGD OVER FOUTE INFORMATIE PETER LANSSENS

19 mei 2018

02u33 0 Waregem Er komt een einde aan de verkeersellende in Waregem, want de gehate flessenhals op de Expresweg (N382) verdwijnt. De werken starten eind mei. Handelaars zijn wel misnoegd, omdat er eerst foute info verspreid werd.

Eerst het goede nieuws: de flessenhals aan de N382-rotonde met de Vrede- en Bieststraat verdwijnt. De rotonde moet wijken voor een lichtengeregeld kruispunt met in beide richtingen twee rijstroken én ook telkens een afslagstrook naar links. Nu is in beide richtingen maar één rijstrook. "De doorstroming zal dus veel vlotter verlopen en dat is nodig, want nu staat er soms een file, bijna tot op de autosnelweg E17", zegt schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). Er komt ook een afscheiding tussen fietspad en rijbaan.





De handelaars in de buurt beseffen dat de werken nodig zijn, maar stellen zich vragen bij de manier van communiceren. "We kregen eind 2017 een brief van het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen, waarin stond dat de werken van eind maart tot midden mei zouden duren, in anderhalve maand dus", zegt Erik Tuytens van Interim Cars in de Bieststraat. "Er gebeurde niets. Tot we onlangs op de website van de stad vaststelden dat de werken pas eind mei starten en eind augustus voorbij zijn. Dat zijn plots drie maanden, onverantwoord vinden we dat. De Expresweg is een bijzonder drukke baan. Dan start je werken na een bouwverlof of zorg je dat ze klaar zijn voor het bouwverlof. Waregem wordt nu drie maanden lang in een totale verkeerschaos gestort, terwijl dat te vermijden was. De economische schade zal niet te overzien zijn."





Schepen Chanterie heeft begrip voor het ongenoegen. "Wij betreuren ook dat er eerst info werd verspreid die achteraf achterhaald bleek te zijn", aldus Chanterie. "We betreuren ook dat het bouwverlof midden de werken valt. Er zal zeker overlast zijn. We sturen daarom volgende week een gedetailleerde infofolder naar meer dan 100.000 adressen in de ruime regio Waregem", aldus Chanterie.





Vanaf 28 mei

De werf loopt van de rotonde tot het kruispunt met de Lebbestraat. Er zijn vanaf maandag 28 mei voorbereidende werken. Van maandag 4 tot vrijdag 29 juni wordt het wegdek richting E17 vernieuwd. De Lebbestraat is afgesloten. Enkel wie van de E17 komt, kan naar de Verbindingsweg. Vanaf maandag 2 juli wordt het wegdek richting Gentseweg (N43) vernieuwd. De Lebbestraat is dan open en de Verbindingsweg afgesloten. Er is tijdens de werken op de Expresweg telkens één rijstrook in elke rijrichting open. De aannemer werkt eind augustus nog spoorvorming weg. Alle info en maatregelen: www.waregem.be/expresweg.