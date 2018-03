Eeuweling kort na verjaardag overleden 14 maart 2018

02u39 0

Albert Van Assche (100) is overleden in het ziekenhuis, twee dagen nadat hij zijn verjaardag gevierd had. Hij stond aan de wieg van Schrijnwerkerij De Gaver, die nu door een kleinzoon geleid wordt. De Waregemnaar besloot op zijn veertigste lesgever te worden en was ook nauw betrokken bij de vakvereniging 'Hout&Bouw'. 24 jaar was Albert Van Assche eveneens vrijwillig brandweerman.





De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 16 maart om 10.30 uur in de decanale kerk Sint-Amandus, Markt in Waregem. (PHM)