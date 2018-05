Eerste trajectcontroles operationeel GROTE BORDEN WAARSCHUWEN CHAUFFEURS, METEEN BOETES PETER LANSSENS

15 mei 2018

02u59 0 Waregem De eerste trajectcontroles op gewone wegen in onze regio, in de Desselgemse- en Wortegemse-weg in Waregem, zijn vanaf vandaag operationeel. Grote borden waarschuwen chauffeurs. Want wie te snel rijdt, wordt zonder pardon beboet.

Het is vanaf vandaag menens in de Desselgemseweg op een strook tussen de Caseelstraat en Expresweg (N382) en in de Wortegemseweg op een strook tussen de Fazanten- en Nachtegaallaan. De slimme camera's van samen 250.000 euro fotograferen aan het begin en einde van de controles voertuigen op beide rijstroken, waarna een computer de gemiddelde snelheid berekent. Wie te snel rijdt, krijgt een boete. Je mag er gemiddeld maximum 50 kilometer per uur rijden. "Er staan grote borden om chauffeurs te waarschuwen, je kan er echt niet naast kijken", zegt schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). "Er is geen periode van sensibiliseren. Wie de regels niet volgt, wordt meteen beboet." Belangrijk: de slimme camera's worden in de Desselgemseweg ook gebruikt om automatisch te controleren of het zwaar vervoer zich er aan een tonnagebeperking houdt. Vrachtwagens van meer dan 5,5 ton horen er niet thuis.





Nummerplaatherkenning

Vanaf vandaag zijn ook acht camera's met nummerplaatherkenning operationeel op de Expresweg, nabij de op- en afritten met de E17. Deze camera's, kostprijs 115.000 euro, controleren niét op snelheid. Ze staan er vooral voor de veiligheid. Zo krijgt de politie bijvoorbeeld meteen een signaal als gezochte voertuigen voorbij de camera's rijden. De ANPR-camera's zijn ook aangesloten op het cameraschild in de regio, in het kader van misdaadbestrijding.





Evalueren

Er zijn de volgende jaren nog trajectcontroles voorzien op invalswegen in Waregem. Zo komen de Deerlijkse-, Vichtse-, Zultse-, Vijfse-, Kruishoutemse- en Nokerseweg in aanmerking. Het stadsbestuur nam wel nog geen beslissing welke invalswegen er nu prioritair zijn en wanneer de extra trajectcontroles er komen. "Het is absoluut de bedoeling om op trajectcontroles te blijven inzetten", verzekert schepen Chanterie. "Maar we gaan eerst na drie maanden evalueren of de trajectcontroles in de Desselgemse- en Wortegemseweg goed werken en of ze ook genoeg effect hebben. Pas daarna beslissen we", aldus Kristof Chanterie. De trajectcontrole in de Desselgemseweg is alvast een must, want er wordt regelmatig te snel gereden in die straat tussen Desselgem en Waregem. Er waren al vaak ongevallen in de Desselgemseweg. Hetzelfde verhaal in de Wortegemseweg tussen Wortegem en Waregem, waar aan de Amerikaanse begraafplaats Flanders Field al snelheden tot 135 kilometer per uur zijn gemeten.