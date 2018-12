Eerste spadesteek voor nieuw commissariaat Peter Lanssens

04 december 2018

15u37 0 Waregem De bouw van een nieuw politiecommissariaat voor de zone Mira is officieel gestart. Er was deze voormiddag een eerste spadesteek, in aanwezigheid van onder meer burgemeesters Kurt Vanryckeghem (CD&V) van Waregem, Gino Devogelaere (Samen Eén) van Anzegem en Lieven Vantieghem (CD&V) van Avelgem.

Het nieuwe gebouw, een kost van ruim 9 miljoen euro, komt tussen de autosnelweg E17 en Kalkhoevestraat, tegenover het Bedrijvencentrum Waregem. De opening van de moderne toren van ruim 4.000 vierkante meter is midden 2021 gepland. De nieuwe thuishaven wordt ruimer dan de huidige onder winkelcentrum Het Pand in Waregem, terwijl diensten niet meer verspreid over verschillende locaties zullen zitten. Doel is een nog hogere efficiëntie en snellere interventies. De nieuwbouw ligt op een paar honderd meter van de op- en afritten E17-N382 en vlakbij het centrum van Waregem, terwijl ook de zone Mira-gemeenten Anzegem, Avelgem, Zwevegem en Spiere-Helkijn vrij vlot bereikbaar zijn. Het nieuwe gebouw kan in de toekomst nog uitbreiden, mocht dat nodig zijn.