Een rondje met Tia Hellebaut 21 november 2018

Voormalig olympisch kampioene Tia Hellebaut heeft gisteren een rondje van één mijl gelopen met alle kinderen van VBS Nieuwenhove. Singer-songwriter Arne Vanhaecke bleef intussen achter met de kleuters op school, om hen het liedje 'The daily mile' aan te leren. Het beweeginitiatief The Daily Mile wil scholen aanmoedigen om de kinderen als uitlaatklep elke dag 15 minuten lang te laten hardlopen, zodat ze fitter worden en zich beter kunnen concentreren.





VBS Nieuwenhove won het bezoek van Hellebaut en Vanhaecke met een filmpje over de manier waarop zij deelnemen aan 'The Daily Mile'. "Het is intussen 10 jaar geleden dat Hellebaut goud won", zegt directeur Jo Bultheel. "De kinderen die nu in het lager zitten, hebben dat uiteraard gemist. We hebben hen dan ook wat voorbereid op het bezoek vandaag door onder meer de beelden van destijds te tonen. Dat Tia hoger heeft gesprongen dan de deuropening, kon op wat bewondering rekenen."





(JME)