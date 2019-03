Eén jaar effectieve celstaf voor vader die dochtertje jarenlang verkrachtte Alexander Haezebrouck

14u36 0 Waregem Een veertiger uit Waregem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar met uitstel, waarvan één jaar effectief, omdat hij zijn eigen minderjarig dochtertje jarenlang seksueel misbruikte.

Het slachtoffer was amper elf jaar oud toen F. W. zich voor het eerst aan haar vergreep. Pas in januari 2017 kwam een einde aan de lijdensweg van het meisje. Het proces tegen F.W. werd achter gesloten deuren behandeld om het slachtoffertje te beschermen. Naast de celstraf moet de man zich ook laten behandelen voor zijn seksuele problematiek en zijn alcoholverslaving. F. W. is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag tien jaar geen functie meer hebben met gezag over minderjarigen Ook moet hij een boete van 1.200 euro betalen.