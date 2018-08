Edelsmid maakt hoofdprijs voor hoedenwedstrijd 28 augustus 2018

Edelsmid Bart Bourgois (59) uit de Stationsstraat in Waregem staat in voor de hoofdprijs van 10.000 euro op de Willy Naessens Hat Trophy, in de tent van ondernemer Naessens op het middenplein van de hippodroom. "De hoofdprijs is een hanger in roze goud, met briljant. De ketting, samen met Antonellis Jewelry ontworpen en gemaakt, sluit heel mooi aan. Ik ken Willy Naessens uit de paardenwereld. Zo ontstond het idee om mijn ervaring als edelsmid in te zetten voor de hoofdprijs op zijn hoedenwedstrijd. Ik doe het nu trouwens voor het tweede jaar op rij. Ik mocht bovendien ook de trouwringen van Willy Naessens en zijn Marie-Jeanne maken. Het moet dus zijn dat hij tevreden is", lacht Bourgois. (LPS)