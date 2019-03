Dwars Door Vlaanderen blijft tot minstens 2023 in Waregem Joyce Mesdag

07 maart 2019

18u50 0

Waregem zal nog tot 2023 de aankomstplaats vormen van de wedstrijd Dwars door Vlaanderen. De organisatie en het stadsbestuur hebben dat in een nieuw contract vastgelegd. Waregem betaalt 1.170.000 euro voor de komende 6 jaar, en dat is drie keer zoveel als wat Waregem in het verleden betaalde om de wedstrijd in de stad te gast te houden. Een logische prijsstijging, zegt de burgemeester. “De wedstrijd is de voorbije jaren enorm gegroeid en is intussen gepromoveerd tot World Tour klasse”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Bovendien hebben we goed onderhandeld, en duidelijke afspraken gemaakt dat de stad goed in beeld komt, zowel bij de finish als tijdens de podiumceremonie.” De volgende editie vindt plaats op 3 april.

Meer over Waregem

sport

sportdiscipline