Durabrik steunt voedselafhaalpunt voor kansarmen Peter Lanssens

06 december 2018

Durabrik lanceerde naar aanleiding van het 50-jarig bestaan de actie ‘een hart voor mensen’. In elke gemeente waar de vastgoedontwikkelaar in een nieuwe verkaveling investeert, wordt 1.000 euro aan een lokaal goed doel geschonken. In Waregem is dat voedselafhaalpunt voor kansarmen ’t Kelderke. Directeur grondbeleid Claudia Callens van Durabrik overhandigde deze week in aanwezigheid van burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V), schepen van Openbare Werken Maria Polfliet (CD&V) en enkele klanten de cheque aan Jeannette Destoop van ’t Kelderke. ’t Kelderke kan met de steun heel wat gezinnen van voedselpakketten voorzien. Durabrik bouwt momenteel veertien moderne woningen in de Ter Lindenstraat, niet ver van de Leie in Desselgem.