Durabrik bouwt 13 woningen 23 maart 2018

Durabrik Bouwbedrijven plant dertien nieuwe woningen in de Ter Lindenstraat. De verkaveling komt nabij de Leie, waar het kanaal Roeselare-Leie op de rivier aantakt. Het project omvat vier loten met een vrije architectuur en tien halfopen woningen met een vastgelegde en moderne architectuur. Een troef is dat elk huis over zes zonnepanelen beschikt. Dat pakket kan ook uitgebreid worden om de woning bijna energieneutraal te maken. De woningen hebben elk een plat dak, drie slaapkamers, een open keuken en een woonkamer, met veel lichtinval. De prijzen starten aan 275.800 euro, exclusief BTW en kosten. Info: www.durabrik.be. (LPS)