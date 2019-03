Drukke invalsweg twee weken dicht Peter Lanssens

01 maart 2019

08u29 0 Waregem Een aannemer vernieuwt van maandag 11 tot en met maandag 25 maart het wegdek van de Zultseweg, ter hoogte van het kruispunt met de Drogenboomstraat. De werfzone is tijdens de werken dicht voor het gemotoriseerde verkeer. Doorgaand verkeer van en naar Zulte is er dus niet mogelijk.

“Omdat de Zultseweg voor zowel Waregem als Zulte een drukke invalsweg is, vragen we om in die periode zo veel mogelijk de fiets als alternatief te nemen”, zeggen burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) en schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V). “Dat kan de extra verkeerdrukte op de omleidingswegen een beetje wegnemen.” Wie toch met de wagen komt, volgt vanuit Waregem een omleiding via de Oosterlaan, Vijfseweg, Gentseweg en Staatsbaan naar Zulte. Vanuit Zulte kan je omrijden via de Statiestraat, Staatsbaan, Gentseweg en Vijfseweg naar Waregem. Fietsers en voetgangers kunnen de Zultseweg wel in beide richtingen blijven gebruiken tijdens de werken.