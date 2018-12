Drie maanden rijverbod na botsing met 3 promille LSI

Bron: LSI 0 Waregem Een 30-jarige automobilist uit Zulte moet zijn wagen drie maanden langs de kant laten staan en een boete van 1.760 euro betalen. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 3 juli 2017 botste Christophe D. langs de Zultseweg in Waregem met zijn Mercedes frontaal tegen een Ford Fiesta die uit de tegenovergestelde richting kwam. Hij was op dat ogenblik aan hoge snelheid een voorligger aan het inhalen maar schatte dat manoeuvre volledig verkeerd in. Door de klap vloog de Ford Fiesta over een haagje tussen de rijweg en het fietspad en kwam in de gracht tot stilstand. De vrouw in die auto moest door de brandweer uit haar hachelijke positie bevrijd worden. Christophe D. had van een vrije dag genoten met whisky-cola’s op een terras en bleek onder invloed van alcohol achter het stuur te zitten. De ademtest leverde zo’n drie promille alcohol in het bloed op. “Meneer besliste om op een onbesuisde manier door Waregem te rijden en met mensenlevens te spelen”, vond de openbare aanklager. Het was voor D. ook niet de eerste keer dat hij voor een politierechter moest verschijnen. In Brugge liep hij al eens een veroordeling op. Vooraleer hij zijn rijbewijs zal kunnen terugkrijgen, zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven.