Dorp krijgt wekelijkse markt 08 juni 2018

02u30 0

Het stadsbestuur voert gesprekken met marktkramers voor een wekelijkse markt in Beveren-Leie. Die zal telkens elke woensdagnamiddag van 14.30 tot 18.30 uur op het Kerkplein plaatsvinden.





De wekelijkse markt start in september, net na het Bevers feestweekend. Er doen al negen marktkramers mee. De bedoeling is om met tien te kunnen starten. Het stadsbestuur en vooral schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V) en schepen en Bevernaar Rik Soens (CD&V) nemen het initiatief omdat veel Bevernaars de weg niet vinden naar de zaterdagmarkt op de Markt in Waregem.





(LPS)