Dorp krijgt Drie Sleutelsplein 10 juli 2018

Het plein rond de Sint-Martinuskerk in Desselgem krijgt een nieuwe naam, om klaarheid te scheppen na de geplande dorpskernvernieuwing. Want momenteel is die zone ook Liebaardstraat 7 en 7a, wat verwarrend is of kan worden. De gemeenteraad van Waregem keurde met Drie Sleutelsplein een nieuwe naam goed. Die verwijst naar herberg De Drie Sleutels, die eeuwen geleden in de buurt stond. De naam van de herberg was afkomstig van de drie sleutels van Sint-Pieter. (LPS)