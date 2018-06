Dj-battle steunt scouts met beperking 27 juni 2018

02u26 0 Waregem CD&V-schepen Kristof Chanterie en kandidaat-gemeenteraadslid Elise Deprez slaan de handen in elkaar met de dj-battle 'Waregem draait door'. De opbrengst gaat naar Akabe Funk. Dat is een Waregemse scoutsvereniging voor kinderen met een beperking.

Talentvolle dj's tussen 17 en 25 jaar krijgen de kans om zich aan een ruim publiek te tonen. Er schreven zich vijftien kandidaten in. Daarvan mogen er acht naar de finale, op vrijdag 29 juni vanaf 18 uur in Studio Essevee in het Regenboogstadion. De finalisten zijn dj's Dutwa, Denition, Double Trouble, Employerz, Feliz, Lambicious, Palt & Sepper en Zodexx. Een professionele jury zal een eerlijk oordeel vellen. De winnaar draait op zaterdag 14 juli een dj-set op het dancefestival Hype-O-Dream in de Gaverbeekhippodroom. De tweede speelt op de volgende Stas Beat Run, terwijl de derde het beste van zichzelf mag geven met een set in café Bar Choque op de Markt, tijdens de Kasteelconcerten.





Bekend Waregemnaar Stijn Breda praat vrijdag de avond aan elkaar. De toegang tot de dj-battle is gratis. Wie binnen wil, heeft wel een bandje nodig. Dat kan onder meer verkregen worden bij de deelnemende dj's en bij schepen Kristof Chanterie en kandidaat-raadslid Elise Deprez. De vele muziekliefhebbers en supporters kunnen op de battle genieten van een drankje en hapje. (LPS)