Dive-in cinema steunt Somival

17 december 2018

De cultuur- en sportdienst richten zwembad De Treffer op vrijdag 21 december als een gezellige dive-in cinema in. De opbrengst gaat via De Warmste Week van Music for Life naar de vereniging sport en ontspanning voor mindervaliden (Somival). De feeërieke film Into the Woods wordt vertoond. Dat is een moderne twist op basis van de fantastische sprookjes van de Gebroeders Grimm, met bekende acteurs zoals Johnny Dep en Meryl Streep. Je ontdekt tijdens de magische musical – terwijl je dobbert in het water en smult van popcorn – onder meer Roodkapje, Rapunzel en Assepoester. Wie liever droog blijft, kan de film vanuit comfortabele zeteltjes volgen. De deuren openen om 19.30 uur. De film start om 20 uur. Een ticket kost 7 euro. Zwemabonnees betalen 4 euro. Tickets zijn te koop in De Treffer. Info: www.waregem.be/zwemglinsters.