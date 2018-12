Dieven op zoek naar kleingeld LSI

06 december 2018

13u20

Bron: LSI 0

Dieven brachten dinsdagnacht heel wat schade toe aan een broodautomaat in de Vijfseweg in Waregem. De daders haalden twee keer kort na elkaar brood uit de automaat en probeerden meteen met een koevoet de geldlade open te breken. Hun poging mislukte, maar de deur van de automaat van bakker Wouter Capelle uit Wielsbeke raakte wel zwaar beschadigd. De bakker zorgt zo snel mogelijk voor herstelling. Wellicht sloegen dezelfde daders dezelfde nacht ook toe in het station van Waregem. Daar is de geldlade aan de deurklink van het herentoilet, waar bezoekers 50 cent in moeten stoppen om de deur te openen, opengebroken.