Dierenasiel op zoek naar baasje aangereden poes LSI

07 januari 2019

17u23

Bron: LSI 0

Dierenasiel De Leiestreek uit Zwevegem is op zoek naar het baasje van een grijze poes. Het dier is zaterdagavond langs de Zuiderlaan in Waregem door een auto aangereden. Het dier werd achterna gezeten door een andere poes en rende de weg op. Een automobiliste die het ongeval zag gebeuren en de kater op de weg zag blijven liggen, stopte en bracht het dier bloedend naar een woning. Daar verwittigde men de politie van de zone Mira en belandde de poes in het asiel. De viervoeter liep een gebroken kaak op en is gehospitaliseerd. Wie zijn/haar kat herkent, of weet wie het baasje is, kan contact opnemen met het dierenasiel in Zwevegem.