Dief riskeert 15 maanden cel voor stelen fiets en bak bier Alexander Haezebrouck

25 februari 2019

14u26 0 Waregem Een 35-jarige man uit Kortrijk moest zich maandagmorgen alweer verantwoorden voor de rechtbank voor enkele diefstallen. Zijn laatste veroordeling dateert van 9 februari vorig jaar, sinds twaalf augustus vorig jaar sloeg Fathi K. weer drie keer toe. “Nu heb ik wel mijn lesje geleerd”, zei de man.

Op twaalf augustus vorig jaar ging Fathi K. (35) uit Kortrijk er vandoor met een fiets aan het station in Waregem. “Op camerabeelden is duidelijk te zien dat hij de dader is”, zei het openbaar ministerie. Enkele maanden later, op 13 oktober stal de man een bak bier uit een winkel in Waregem. Op 24 november tenslotte klom hij over een omheining in Waregem om er uiteindelijk vandoor te gaan met haagscharen, een elektrische fiets en drank. Na een huiszoeking bij de man thuis in Kortrijk, werden die gestolen goederen ook teruggevonden. “Ik kampte met een zwaar alcoholprobleem en pleegde daarom de feiten”, zei de man tegen de rechter. De 35-jarige Kortrijkzaan werd eerder al zes keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 1.200 euro. Vonnis op vier maart.