Dief haalt 7.000 euro af met gestolen bankkaart van 83-jarige man 07 maart 2018

02u40 0 Waregem Een net geklede, blanke man van tussen 35 en 40 jaar oud en ongeveer 1,75 meter groot wordt door de politie gezocht omdat hij in drie dagen tijd liefst 7.000 euro afhaalde met een gestolen bankkaart.

De shouldersurfer volgde op 11 november vorig jaar zijn 83-jarig slachtoffer toen die geld wou afhalen. Hij maakte hem wijs dat de automaat de kaart van de bejaarde man had ingeslikt.





Dankzij een truukje slaagde de dief er echter in de kaart te recupereren. Vervolgens deed hij aankopen in winkels in Brussel en Schaarbeek. Hij werd gefilmd toen hij in het KBC-kantoor van Beveren-Leie geld afhaalde met de gestolen bankkaart. De gezochte dief had op het moment van de feiten donker haar, een getrimde baard en een snor. Wie nuttige informatie heeft over de dief, kan terecht op het gratis telefoonnummer 0800/30.300.





(VHS)