Demunter trekt lijst sp.a 11 mei 2018

Tom Demunter is kopman van de Waregemse sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is met onmiddellijke ingang ook de nieuwe sp.a-fractieleider in de gemeenteraad. Hij volgt Mario Verhellen op, die wel raadslid blijft. Sp.a richt zich nu als sp.a-plus tot de kiezer. Dat is een open lijst met 33 kandidaten, waarop ook onafhankelijken mogen aansluiten. De partij wil verjongen. Speerpunten zijn betaalbaar wonen, een groter veiligheidsgevoel, minder armoede en meer verdraagzaamheid. (LPS)