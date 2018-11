Deboosere roept op: "Wees zichtbaar in het verkeer" 13 november 2018

Frank Deboosere heeft gisteren 150 kilometer door alle Vlaamse provincies gefietst om de actie XIU (sms-taal voor 'k zie u, nvdr) te steunen. Vlaanderens bekendste weerman, met zijn extreme fluokledij en verlichting ook wel rijdende vuurtoren genoemd, vertrok voor dag en dauw in het VTI in Waregem.





Niet toevallig, want het VTI zet sterk in op het dragen van fluohesjes. Deboosere kreeg tijdens de beginkilometers het gezelschap van profrenner Sep Vanmarcke en enkele leerlingen. De flitsende weerman vraagt meer aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer. "Er overlijden in ons land ieder jaar gemiddeld vijftien fietsers 's nachts na een ongeval, veroorzaakt omdat ze onvoldoende zichtbaar waren", vertelt Deboosere. "Laat uw kinderen niet in het donker fietsen."





"Opvallen is belangrijk", beaamt ook Sep Vanmarcke uit Anzegem.





XIU is een vrijwilligersorganisatie die voor meer verkeersveiligheid bij jongeren ijvert door meer fluo te dragen in het verkeer. De organisatie werd tien jaar geleden opgestart door acht ouderverenigingen van secundaire scholen uit de regio Kortrijk en toenmalig Kortrijks schepen Guy Leleu (CD&V). Het was een reactie op enkele tragische ongevallen met jonge fietsers. XIU verenigt nu 182 secundaire scholen, goed voor 200.000 leerlingen. De fietstocht van Deboosere eindigde gisteren in Tessenderlo in Limburg. (LPS)