De Zingende Sterren zoekt acteurs 06 april 2018

Het koninklijk cabaretgezelschap De Zingende Sterren bestaat dit jaar 75 jaar. Het brengt elk jaar een komisch blijspel in cultuurhuis De Schakel in Waregem. Om de toneelvereniging verder te laten groeien en de toekomst te verzekeren, is ze op zoek naar nieuw (jong) talent. Een auditie vindt plaats op zaterdag 7 april om 14 uur in lokaal 'vzw Magloire Loquet stichting' in de Stormestraat 28. Wie interesse heeft, stuurt eerst een mail met al zijn gegevens naar info@dezingendesterren.be. (LPS)