De Schakel verkoopt 30.000 tickets 07 maart 2018

02u41 0

De Schakel bereikt een mijlpaal in zijn geschiedenis. Het cultuurhuis verkocht voor het eerst meer dan 30.000 tickets. Het nieuwe voorjaarsprogramma ziet er alvast veelbelovend uit. Zo komt wielerfan en cabaretier Begijn Le Bleu, bekend van het komisch tv-programma Foute Vrienden, samen met gewezen profrenners Jo Planckaert en Johan Vansummeren vertellen over de koers. Een andere blikvanger is de komst van MANdolinMAN. De muzikanten nodigen Jan De Smet van De Nieuwe Snaar, Liliane Saint-Pierre van Soldiers of Love en kunstenaar Herr Seele uit om de schouwburg plat te spelen. En Mich en Raf Walschaerts komen hun meest memorabele Kommil Foo-klassiekers spelen. Maar dat is maar een kleine greep uit het aanbod tot begin juni. Info: www.ccdeschakel.be. (LPS)