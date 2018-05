De Bel stelt boek over Rode Duivel voor 24 mei 2018

02u40 0 Waregem Jeugdauteur Marc De Bel (64) uit Kruishoutem stelde woensdagavond in het Essevee Themacafé in Waregem zijn nieuwe boek 'Meisjes met pit: mijn opa is een Rode Duivel' en de heruitgave van zijn klassieker 'De katten van Kruisem' voor.

Hij las uit de voetbalboeken voor, waarna op een receptie 120 aanwezigen boeken lieten signeren. Het gezelschap trok aansluitend naar het Regenboogstadion om er in de familietribune de wedstrijd van Zulte Waregem tegen Lokeren bij te wonen. De Bel gaf er de aftrap. Opmerkelijk: 30 lezertjes mochten tijdens de rust zelf een korte match op het veld spelen, in Essevee-outfit. Marc De Bel speelt wekelijks zaalvoetbal in een team waar ook zijn zonen en kleinzoon deel van uitmaken. In de twee voetbalboeken die voorgesteld zijn, spelen dan ook niet toevallig jongeren en een voetballende opa de hoofdrol. Meer nog, De Bel kreeg ooit de kans om profvoetballer te worden. Hij kreeg die kans van wijlen Nederlands voetballer en coach Hans Croon, die met Anderlecht in 1976 de finale van de Europa Cup II tegen West Ham United won. Croon vroeg Marc De Bel om te kiezen tussen vrijen en voetballen.





De Bel koos voor vrijen met zijn lief, die nu zijn vrouw is. Beide boeken zijn verschenen bij uitgeverij Van Halewyck. 'Mijn opa is een Rode Duivel' kost 14,99 euro en 'De Katten van Kruisem' kost 19,99 euro. (LPS)