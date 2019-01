Dakloos koppel riskeert 2 jaar cel

na diefstal oldtimer Porsche 356 Speedster replica Lieven Samyn

14 januari 2019

15u05 0 Waregem Een dakloos koppel uit Kuurne stal in de zomer van 2017 een oldtimer Porsche 356 speedster replica uit de garage van een leegstaande woning langs de Gentseweg in Waregem. Het koppel stond maandag voor de rechter in Kortrijk samen met de heler uit Oostende en een tussenpersoon uit Koekelare terecht. Ze riskeren tot twee jaar cel.

Op 16 augustus 2017 verdween de oldtimer van 39 jaar oud uit de garage van een woning. De wagen dook nog even op aan een ANPR-camera in Kuurne maar bleef daarna spoorloos. Eigenaar Frederik Lambrecht loofde zelfs een beloning van 3.000 euro uit aan diegene die een gouden tip kon bezorgen.

Op zoek naar kraakpand

Onderzoek bracht aan het licht dat de witte Porsche met bordeaux kap en interieur tijdens de zoektocht naar een kraakpand door Leslie H. (28) was opgemerkt. Zij bracht haar partner Andy P. (43) op de hoogte en amper anderhalve week later reden ze de wagen uit de garage. Danny D.L. (33) uit Koekelare zorgde op vraag van P. voor een tijdelijke stalplaats en ging ook op zoek naar een koper. Uiteindelijk kocht Mario S. (50) uit Oostende de wagen voor amper 3.000 euro. Danny D.L. kreeg 500 euro, het koppel streek de resterende 2.500 euro op. Ze gingen ermee op hotel, goed gaan eten en kochten kledij. Danny D.L. vertelde de rechter dat hij zich aanvankelijk van geen kwaad bewust was. “Maar toen hij Andy met de Porsche zag aankomen, begon het hem te dagen dat er iets niet pluis was”, gaf zijn advocaat toch wel toe. Zijn medewerking brak hem zuur op: zijn elektronisch toezicht en probatievoorwaarden van een eerdere veroordeling werden ingetrokken. “Ik kan niet gemakkelijk nee zeggen”, klonk het verontschuldigend. Hij vroeg de rechter opnieuw een straf met probatievoorwaarden op te leggen.

Ook heler al veroordeeld

Uiteindelijk deed Mario S. uit Oostende het grootste koopje. Hij kocht de oldtimer – geschatte waarde zo’n 30.000 euro – voor een spotprijs van 3.000 euro. Ook S. is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al veroordelingen tot twee en vier jaar cel op, maakte een tijdlang deel uit van de Oostendse onderwereld en vloog begin deze eeuw nog in de cel in Sardinië als verdachte in prostitutie-, drugs- en diefstalzaken. Hij kreeg bij verstek ooit nog vier jaar cel als lid van de Semtex-bende, een verzameling West-Vlaamse en Antwerpse misdadigers die op plannen broedden om met semtex het Antwerpse justitiepaleis op te blazen. Bij huiszoekingen vond de politie destijds 4,5 kilogram semtex. Hij riskeert dit keer twee jaar cel voor de heling van de Porsche. Vonnis op 28 januari.