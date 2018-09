Daar is verkeersvrije Markt weer 05 september 2018

02u30 0 Waregem Net zoals zes jaar geleden ligt het dossier van een deels verkeersvrije Markt weer op tafel, met de gemeenteraadsverkiezingen.

N-VA/Open Vld lanceert een (oud) voorstel waarin wagens die van de Holstraat komen, enkel kunnen wegrijden langs de Keukeldam. En auto's die van de Stormestraat komen, gaan meteen de Stationsstraat in. "Je weert zo doorgaand verkeer uit het centrum, zonder dat het centrum zelf helemaal verkeersvrij wordt", zeggen Michiel Vandewalle (N-VA) en Xavier Wyckhuyse (Open Vld).





"Het wordt veiliger voor zwakke weggebruikers op de Markt, want auto's rijden geen toertjes meer rond de kerk. En de cafébazen op de Markt kunnen hun terrassen uitbreiden. Wie in het centrum moet zijn, raakt er net vlotter met de wagen. Doorgaand verkeer verplichten we om de ring (R35) te nemen", aldus N-VA/Open Vld. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) liet eerder al weten het enkel te willen bekijken als er een draagvlak is bij inwoners, handelaars en horecabazen. En als De Lijn mee wil. "Ik wil erover debatteren", aldus Kurt Vanryckeghem. (LPS)