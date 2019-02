Cyclocross naar Zuiderboulevard en stadionvijvers: 10.000 bezoekers kan Goed nieuws voor handelaars: centrumstraten bereikbaar, parkings open Peter Lanssens

19 februari 2019

07u42 0 Waregem “We gaan met de Cyclocross Masters nooit meer terug naar de Markt”, liet burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) op woensdag 21 februari 2018 optekenen nadat een nieuw parcours met passage op het stadsdeel Zuiderboulevard 10.000 bezoekers lokte. Die lijn wordt een jaar later verdergezet. Centrumstraten zijn bereikbaar en parkings open, wat goed nieuws is voor de handelaars. En nu het goeie weer aanhoudt, is opnieuw 10.000 bezoekers halen zeker haalbaar.

De Soudal Cyclocross Masters in Waregem is voor veldrijders wat de na-Tourcriteriums voor de renners in de Ronde van Frankrijk zijn: een jaarlijkse afspraak op het einde van het seizoen, met een combinatie van competitie en entertainment. Het kloppend hart van de zevende editie is aan de vijvers bij het Regenboogstadion en op het stadsdeel Zuiderboulevard. Wat goed nieuws is voor de handelaars in het stadscentrum. Zij blijven bereikbaar. De situatie is zelfs nog beter dan in 2018. Àlle centrumstraten blijven nu open. En àlle openbare parkings zijn open, ook de parkeerhavens Het Pand en Zuiderpromenade.

Trial op uitdagend parcours

De avond wordt op woensdag 20 februari om 18 uur op gang geschoten met een nieuwigheid: de cyclocross trial. De crossers wagen zich op een trialfiets (BMX) op een uitdagend parcours op een grasveld van 16 op 26 meter, nabij de Zuiderboulevard. Met daarop als te overwinnen hindernissen balkjes, muurtjes, een slalom door kegels, een berg met zandzakjes, een bandentapijt en trap. “Behendigheid en snelheid maken het verschil”, voorspelt Erwin Vervecken van organisator Golazo Sports. Wie voet aan de grond zet, krijgt strafpunten.

Geen Van der Poel en Van Aert

De Markt wordt niet helemaal genegeerd. Waar na de trial om 19.20 uur de hoogspringcompetitie ION High Jump volgt. Het record staat nog altijd op naam van veldrijder Jan Denuwelaere. Die sprong in 2017 over een hoogte van 80 centimeter, op de fiets. Dat de ION High Jump op de Markt blijft, is goed nieuws voor de horeca daar. De veldrit zelf, om 20 uur voor de elite dames en om 20.30 uur voor de elite heren, is op een parcours van 1,5 kilometer aan de stadionvijvers en op de Zuiderboulevard. Enig minpunt: de absolute top ontbreekt. Wereldkampioen Mathieu Van der Poel en gewezen wereldkampioen Wout Van Aert komen niet. Van der Poel en Van Aert bereiden zich op hun wegseizoen voor. Andere kleppers zijn er wel bij, zoals Toon Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Lars Van der Haar, Eli Iserbyt, Kevin Pauwels en Tom Meeusen. Bij de dames is onder meer wereldkampioene Sanne Cant van de partij.

Jeugdinitiatie

Wie er woensdag al vroeger bij kan zijn, kan vanaf 15 uur de jeugdinitiaties meepikken. Ook interessant om zien: het losrijden van de veldrijders om 16.30 uur en de presentatie van de renners om 17.45 uur. Soudal Cyclocross Masters eindigt om 21.10 uur met een podiumceremonie voor dames en heren. Alle info over het event is terug te vinden op de site www.sport.be/cyclocrossclassics.