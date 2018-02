Cyclocross Masters nieuwe stijl is voltreffer 22 februari 2018

02u40 0

Het nieuwe parcours van de Soudal Cyclocross Masters viel bij vrijwel iedereen in de smaak woensdagavond. "Het was de beste van alle edities in Waregem, met naar schatting 8.000 tot 10.000 toeschouwers", stelde organisator Erwin Vervecken. Met dank aan het koude, maar mooie winterweer, maar ook aan de spektakelwaarde van de hindernissen. Zo was de passage op het stadsdeel Zuidboulevard, waar de renners door de fontein en de trappen van de parkeerhaven Zuiderpromenade af en op reden, een schot in de roos.





"We gaan met de Cyclocross Masters nooit meer terug naar de Markt", liet burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) optekenen. "Er was meer beleving op de Zuidboulevard", aldus Vanryckeghem, die hierin gevolgd werd door schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V). "De handelaars waren tevreden, want het stadscentrum was in tegenstelling tot vorige edities beter bereikbaar." Incidenten bleven uit.





Tom Meeusen won de 'High Jump', waarbij de veldrijders met hun fiets over balken sprongen aan winkelgalerij Het Pand. Meeusen sprong over 60 centimeter. En de cross? Sanne Cant won bij de vrouwen en Nederlands kampioen Mathieu van der Poel was de beste bij de mannen. (LPS)