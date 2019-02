Cyclocross lokt 6.000 toeschouwers: ook handelaars tevreden Peter Lanssens

20 februari 2019

21u01 0 Waregem Soudal Cyclocross Masters lokte volgens de politie zo’n 6.000 toeschouwers woensdagavond. Door een nieuw parcours op het stadsdeel Zuiderboulevard en aan de vijvers bij het Regenboogstadion uit te tekenen, bleef de binnenstad de hele dag vlot bereikbaar, tot tevredenheid van velen. “Goed dat er ook aan de handelaars gedacht werd”, zegt Unizo-voorzitter Peter Van Luchene.

De gratis toegankelijke Soudal Cyclocross Masters, dat is een mix van competitie en vooral spektakel op het einde van het veldritseizoen. In Waregem al enkele jaren een vertrouwd beeld, al verliep het woensdag toch weer een beetje anders. Met in de vooravond een eerste nieuwigheid: een trial waarbij crossers zich op een trialfiets (BMX) op een uitdagend parcours op een grasveld boven de parking Zuiderpromenade waagden. Om er hindernissen te nemen zoals een bandentapijt, balkjes en een trap. In het aanpalende woonzorgcentrum De Meers keken bewoners van achter de vensters nieuwsgierig toe. De trial lokte dan ook veel kijklustigen, zoals de vriendinnen Charlotte Vancraeynest (26) en Esaya Vandenabeel (24). Esaya had ook haar acht weken jonge dochtertje Myla bij. “Ik ben een superfan van veldrijden. Wat ik te danken heb aan het televisieprogramma Wellens en Wee, waar ik van kleinsaf naar keek”, glimlacht Charlotte. “Mijn vorige vriend was een crosser, ik rolde er zo in”, pikt Esaya in. Haar favoriete crosser is Wout Van Aert, van Charlotte is dat aartsrivaal Mathieu Van der Poel. “We komen goed overeen hoor, geen zorgen”, lachen ze. “De trial is zeker leuk. Veldrijden mag wel eens ludiek zijn, zoals in Waregem. Dat is ook voor de renners eens tof.”

Terrassen goed vol

Door het parcours weg te trekken uit het hart van de stad, bleven de winkelstraten en de parkeerhavens de hele dag bereikbaar. Tot tevredenheid van handelaars vooral, die zo geen verloren dag hadden. “Dat de hinder zoveel mogelijk ingeperkt werd, is een meerwaarde”, zegt Unizo-voorzitter Peter Van Luchene. “De Zuiderboulevard is er, het is beter om die te gebruiken. Al was het voor de horeca in het stadscentrum misschien iets minder leuk. Het is geven en nemen”, aldus Van Luchene. Het viel voor de horeca best wel mee. Het is niet zo dat er veel cafés leeg bleven. Omdat er toch behoorlijk wat passage was. Zo vormde de Markt aan de kant van winkelgalerij Het Pand wel het decor voor de hoogspringcompetitie ION High Jump. “Ik ben tevreden over het enthousiasme van de winkeliers rond de nieuwe aanpak”, zegt schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V). “Het nieuwe parcours maakte een groot verschil, maar het volk bleef komen. Zo was er ook woensdagnamiddag al veel belangstelling, voor de jeugdinitiaties. Eveneens aan het aangenaam weer te danken, want de zon scheen en koud was het niet. Prima ook voor de horeca, de terrassen zaten goed vol.”