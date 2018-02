Cyclocross doet Zuidboulevard aan en spaart handelaars 21 februari 2018

02u39 0 Waregem De zesde (Soudal) Cyclocross Masters wordt vandaag anders. Door naar de Zuidboulevard te gaan en het stadscentrum deels te ontzien. De spectaculaire afsluiter van het veldritseizoen spaart zo handelaars na klachten vorig jaar.

Enkel de Holstraat en het deel voor winkelgalerij Het Pand op de Markt gaan dicht voor verkeer. De Markt zelf en de winkelstraten blijven hierdoor bereikbaar (met uitzondering van de Holstraat), net zoals de parkings Pand en Zuiderpromenade. De horecazaken op de Markt aan de kant van park Casier liggen nu wel niet meer pal aan het parcours. Toch verwachten de cafébazen veel volk. De editie van vorig jaar viel zwaar tegen door guur weer, maar vandaag worden er tot 8.000 toeschouwers verwacht met koud, maar mooi weer.





Door fontein

De spektakelwaarde blijft hoog. De veldrijders - wereldkampioen Wout van Aert ontbreekt, maar Nederlands kampioen Mathieu Van der Poel is er bij - rijden voor het eerst in het stadsdeel Zuidboulevard. Waar de start en aankomst is, aan het stadhuis. De renners rijden nabij het Regenboogstadion in een lus langs de vijvers en vervolgen nadien hun weg naar de Markt, via de piramide aan bioscoop Cinéstar en winkelgalerij Het Pand. Daarna gaat het door de Holstraat tot aan de bib en zo weer de Zuidboulevard op. Waar ze ook door de fontein en op trappen rijden. De toegang blijft gratis met voor het eerst extra animatie zoals flashlights en een dj in Het Pand. Aan hindernissen geen gebrek zoals strobalen, twee evenwichtsbalken aan de bibliotheek, een brugje en een trap met schans. Er is zelfs een 'ION High Jump', waarbij de veldrijders op hun fiets over balken springen. De Masters starten om 15 uur, er is ook een jeugdinitiatie. De dames met onder meer Sanne Cant beginnen er om 19 uur aan en de heren om 20 uur.





Alle verdere info staat op www.cyclocrossmasters.be. (LPS)