Curieus organiseert Repair Café Joyce Mesdag

08 maart 2019

14u37 0

Curieus Waregem organiseert op zondag 10 maart een Repair Café van 14u tot 17u in VC Poincaré in Waregem, Stormestraat 131. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten waar je defecte apparatuur kan (laten) herstellen. In het Repair Café zijn gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op defecte pc’s, fietsen, huishoudelektro en audiotoestellen,…. “Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze (samen met de deskundigen) aan de slag”, zegt Saidjah Pijlijser van Curieus. “Zo valt er altijd wel wat te leren. Onze messenslijper zal ook weer aanwezig zijn. Wie niets heeft om te repareren, kan iets drinken en wat bijpraten met de andere aanwezigen. Onze vrijwilligers werken gratis, een vrijwillige bijdrage is uiteraard altijd welkom.”