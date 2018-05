Culinaire wandeltocht steunt ziekenhuisclowns 04 mei 2018

De vereniging Initiatief Waregem leidde op 10 maart de tiende editie van een culinaire wandeltocht van goed 7 kilometer in goeie banen. Er waren 300 inschrijvingen. De tocht bracht 4.250 euro op. De cheque werd op vrijdag 6 april in OC Gaverke overhandigd aan een delegatie van de ziekenhuisclowns. Die zijn ook in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis actief. "Alle steun is welkom om hun werking met minstens een jaar te verlengen, want hun inkomsten dalen", zegt Wim Braeckevelt, voorzitter van Initiatief Waregem.





(LPS)