Comedy-avond herdenkt overleden Jempie en steunt onderzoek naar blaaskanker Peter Lanssens

21 maart 2019

12u54 0 Waregem OC De Coorenaar in Desselgem vormt op zaterdag 23 maart het decor voor een comedy-avond. De opbrengst gaat naar onderzoek naar (blaas)kanker en herdenkt Jean-Pierre Debaene, alias Jempie, uit Waregem. De avond is een initiatief van de vzw Erkrido. De vereniging wil alles samen 15.000 euro inzamelen.

“Mijn schoonbroer stierf op 25 augustus 2018 aan de gevolgen van blaaskanker”, zegt Erkrido-lid Henk Bossuyt. Jean-Pierre Debaene, technisch adviseur in het VTI in Roeselare, werd behandeld door professor-dokter en Desselgemnaar Karel Decaestecker, in het UZ in Gent. De specialist in het behandelen van nier- en blaastumoren met robotchirurgie is in Vlaanderen bekend door het Vier-programma Topdokters. De vzw Erkrido steunt hem met de comedy-avond in zijn onderzoek. Dokter Karel Decaestecker krijgt zaterdagavond een cheque en zal in OC De Coorenaar ook uitleg geven over wat hij precies zal doen met het geld. Het was postuum de wens van Jean-Pierre Debaene zelf om via de vereniging Erkrido een schenking te doen ten voordele van kankeronderzoek.

1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker

Stand-up comedians Gery La Boule, Joost Van Hyfte en Piv Huvluv treden op de comedy-avond op. De show is uitverkocht. Wie dat wenst, kan nog een gift op de Kom op tegen kanker rekening BE14 7331 9999 9983 storten, met vermelding ‘gift 170-072-771’, vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar. Want Erkrido neemt met twee teams deel aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker van 30 mei tot 2 juni, waar 10.000 euro voor nodig is. Nog eens 5.000 euro gaat naar dokter Decaestecker zijn onderzoek. Erkrido werd 14 jaar geleden opgericht in Buggenhout - een familiale aangelegenheid – en verwijst naar de voornamen Erik, Kristien en Dorine. Op dat moment was Dorine net gestorven. De vereniging Erkrido, actief in Buggenhout en Waregem, verandert in 2020 van naam. Erkrido wordt Voor Altijd Wij. Die woorden werden uitgesproken tijdens de uitvaart van Jean-Pierre Debaene. Het logo wordt een witte vlinder, verwijzend naar het lievensliedje van Jean-Pierre: De Witte Vlinder van Miel Cools.