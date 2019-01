Colruytdieven op heterdaad betrapt Alexander Haezebrouck

14 januari 2019

Politie kon in Waregem afgelopen zaterdag twee dieven arresteren die sterke drank hadden gestolen in de Colruyt in Waregem. Colruyt alarmeerde de politiediensten die de twee daders kon arresteren in het station van Waregem. Het gaat om Twee Franse daders uit Roubaix en Vitry-Sur-Seine. Beiden konden niet anders dan de feiten te bekennen. Toen de onderzoekers bleven doorvragen tijdens het verhoor, bekenden beide daders ook een vijftiental gelijkaardige diefstallen Colruyt-filialen in Kortrijk, Oudenaarde, Izegem, La Louvière, Doornik en Bergen. Het duo was zaterdag al voor de vijfde keer op dievenpad in de Colruyt in Waregem. De dag ervoor pleegden ze ook een diefstal in de Spar in Waregem. De Franse dieven werden na hun verhoor overgebracht naar de gevangenissen van Ieper en Brugge.